Iğdır'da bir minibüs dolusu göçmen kaçak yakalandı

Iğdır'da göçmen kaçakçılarına göz açtırmayan jandarma bir minibüs dolusu göçmen kaçak yakaladı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Iğdır'da göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suveren Köyü Yol Kontrol noktasında bir minibüsü durdurmak istedi. Minibüs sürücüsü durmayınca kovalamaca başladı. Jandarmanın yaptığı takip sonrasında sürücü ,minibüsü şehir merkezi Demirel Caddesinde ışıklarda bırakarak kaçtı. Jandarma araçta yaptığı kontrolde yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtikleri belirlenen Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, 24 saat içinde kaçan araç sürücüsü B. Gültekin'i yakaladı. Şüpheli yapılan sorgunun ardından çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

Yakalanan 35 düzensiz göçmen ise Iğdır Göç İdaresi'ne teslim edildi.