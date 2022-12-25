Iğdır'da bisiklet hırsızlığı kamerada

Iğdır'da 2 kişinin bir binanın içindeki bisikleti zincirini keserek çaldıkları anlar kameralara yansıdı.

Hırsızlık olayı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.30 sularında 2 kişi, bir binanın yanına gelerek önce kısa bir keşif yaptı. Daha sonra binaya giren şahıslardan biri, yanında getirdiği makasla bağlı olan bisikletin zincirini kestikten sonra bisikleti kucağına alarak kapı önüne kadar getirdi. Şahıs bisiklete binerek ara sokaklarda gözden kayboldu.

Hırsızlık olayının yaşandığı binanın yanındaki bir iş yerine yansıyan görüntülerde hırsızların önce keşif yaptığı, bir hırsızın bina içine girdikten sonra bisikleti alarak ara sokakta kaybolduğu görülüyor. Aynı binadan son iki ay içinde iki bisikletin çalındığı öğrenildi.