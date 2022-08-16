İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'da bitkin düşen kerkenez yavruları tedavi altına alındı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde vatandaşlar tarafından arazide bitkin halde bulunan 4 adet yavru Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde vatandaşlar tarafından arazide bitkin halde bulunan 4 adet yavru Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde vatandaşlar arazide bitkin halde 4 adet yavru kerkenez kuşu buldu. Vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen DKMP ekibi, kerkenez yavrularını teslim aldı. Teslim alınan 4 adet yavru kerkenez kuşu tedavi altına alındı. Tedavisi ve beslenmesi yapılan kerkenez yavruları sağlıklarına kavuştuğunda tekrar doğaya bırakılacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.