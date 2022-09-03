İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'da bulunan felçli tilki tedavi altına alındı

Iğdır’da bulunan ve felçli olduğu tespit edilen tilki tedavi altına alındı.

Iğdır'da bulunan ve felçli olduğu tespit edilen tilki tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Iğdır Aralık ilçesi Hacıağa köyünde vatandaşlar hareketsiz yatan bir tilki buldu. Vatandaşlar hemen durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekibine bildirdi. Köye giden ekipler hareketsiz tilkiyi teslim aldı. Müdürlüğe getirilen ve tedavisi yapılan tilkinin arka bacaklarının felç olduğu tespit edildi.


İlk müdahalesi Iğdır'da yapılan tilki, tedavisinin sürmesi için Kars DKMP Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.