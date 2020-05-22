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Iğdır'da bulunan yavru kurtlar koruma altına alındı

Iğdır Taşlıca Jandarma Komutanlığı tarafından bulunan 7 adet kurt yavrusu, koruma altına alındı.


Taşlıca Jandarma Komutanlığı, anneleri olmayan 7 adet kurt yavrusu buldu. Jandarma ekipleri, hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yavruların annelerinin olmadığını tespit etti. Sağlık durumları iyi olan kurt yavruları, rehabilitasyon işlemleri yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

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