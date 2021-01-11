Iğdır'da bütün okullarda istiklal marşı okundu

Iğdır'da da bütün okullarda bayrak töreni yapılarak istiklal marşı okundu. Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ile Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip lisesinde bulunan görevliler programa katılarak İstiklal Marşı okudu.

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığımız talimatları doğrultusunda, Pazartesi sabahı ve Cuma akşamı okul bahçelerimizde gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı'mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyorduk. Bugün bunu gerçekleştirdik. İnşallah yakında okullarımız açılacak, öğretmen ve öğrencilerimiz okullarına kavuşacaktır” dedi.