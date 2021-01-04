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Iğdır'da cadde ve sokak temizliği

Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün il genelinde başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün il genelinde başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor.


Iğdır'da Cadde ve sokaklar başta olmak üzere, kaldırım, cadde ve yol kenarlarında bulunan çöpler toplanıyor. Kent genelinde çöplerin çevre kirliliği oluşturmaması için ekipler çalışıyor.


Iğdır Belediyesinde yapılan yazılı açıklamada, “Evimiz gibi temizliyoruz. Temizlik konusundaki hassasiyetimiz ilk günkü gibi devam ediyor. Değerli vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyor, yaşanabilir bir Iğdır için çöplerin doğaya değil çöp kutularına atılmasını rica ediyoruz” denildi.

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