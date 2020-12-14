Iğdır'da Cadde ve Sokaklar temizleniyor

Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün il genelinde başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Iğdır'da Cadde ve sokaklar başta olmak üzere, kaldırım, cadde ve yol kenarlarında bulunan çöpler toplanıyor. Kent genelinde çöplerin çevre kirliliği oluşturmaması için ekipler çalışıyor. Temiz bir gelecek için, temiz bir Iğdır için şehrin her yeri köşe bucak temizleniyor. Temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.