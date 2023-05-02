Iğdır'da çağrı merkezinin açılışı, bakanların canlı bağlantısıyla yapıldı

Iğdır'da, bakanların canlı yayın bağlantısıyla katıldığı törenle çağrı merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaklaşa başlattığı Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın lansmanı çeşitli illerde kurulan tesislerin açılışı ile İzmir'de yapıldı. Iğdır'ın da içinde bulunduğu Muş ve Şanlıurfa'ya bakanlar uzaktan bağlanarak Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile kurulan ve gençlere iş kapısı olan tesislerin açılışlarını gerçekleştirdi.

Bu çerçevede Iğdır'da da yapılan ve ilk etapta 451 kişiye istihdam sağlayan çağrı merkezinin de açılışı yapıldı. Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, yaptığı açıklamada, “Şu an itibari ile 451 istihdamımız var. Bunu iki vardiya şeklinde bir ay içinde bin kişiye çıkartacağız. 2 bin metrekare içinde modern bir çağrı merkezi ortaya çıktı” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Iğdır'a daha güzel hizmetler kazandırmak temellisi ile kurdeleyi kesebilirsiniz" dedi.

Daha sonra kurdele kesimi yapıldı. Iğdır'daki kurdele kesimi sonrası diğer illerde kurulan tesislerin açılışı için kurdele kesimi merasimi devam etti.

“Çalışan ve Üreten Gençler Programı Lanslamı ve Tesis Açılışları” programına Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in yanı sıra çağrı merkezi yöneticileri ve çalışanlar katıldı.