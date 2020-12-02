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Iğdır'da çalınan 80 küçükbaş hayvan Jandarmanın takibi sonrasında bulundu

Iğdır’ın Elmagöl köyünde çalınan 80 küçükbaş hayvan bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Iğdır'ın Elmagöl köyünde çalınan 80 küçükbaş hayvan bulunarak sahiplerine teslim edildi.


Olay, 31 Kasımda Iğdır Merkez Elmagöl köyünde meydana geldi. Gece saatlerinde köyde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren hırsızlar ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvanı çaldılar. Hayvanların çalındığını öğrenen hayvan sahibi Yusuf Yeter ve Rıza Yeter hemen durumu Jandarmaya bildirdi. Çalınan hayvanların izini süren Jandarma ekipleri, hayvanların izine dün gece Iğdır Merkez Halfeli beldesinde rastladı. Jandarmanın hayvanları bulması ile haber verdiği hayvan sahipleri soluğu hayvanların bulunduğu yerde aldı. Çalınan 80 küçükbaş hayvan burada sahiplerine teslim edilirken orada bulunan vatandaş, “Şu an bizim koyunlar bulundu. Allah güvenlik güçlerimizden razı olsun. 80 tane koyunumuz kayıptı, koyunlar bulundu. 3 gündür gece gündüz güvenlik güçlerimiz çalışıyordu koyunları arıyorduk. Hırsızlar da yakalandı, devletimiz onlara gereken cezayı verecektir” dedi.


Hayvanları çaldığı belirlenen 4 kişi ise tutuklandı. Jandarma ekipleri hırsızlarla ilgili bilgi vermedi. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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