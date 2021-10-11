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Iğdır'da canlı hayvan pazarında denetim ve kontroller aralıksız devam ediyor

Iğdır canlı hayvan pazarında ekipler denetim ve kontrollerini aralıksız bir şekilde sürdürerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.


Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından Iğdır'da bulunan Canlı Hayvan Pazarındaki denetimler ve uyarılar aralıksız devam ediyor. Canlı Hayvan Pazarında pandemi kurallarına uyarak ve kuralları uygulayarak gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşların hem salgınla mücadele kapsamında bilgilendirilmeleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması için Veteriner Sağlık Ekiplerince uyarılar yapıldı. Ayrıca pazara getirilen hayvanların kimliklendirilme kontrolleri de gerçekleştiriliyor. Hayvan pazarında günlük rutin olarak devam eden kontroller sırasında vatandaşlara, küpesiz ve sağlıksız hayvan getirmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

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