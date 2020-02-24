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Iğdır'da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 18 bin 288 lira ceza kesildi

Iğdır kent ve kırsalı genelinde kaçak avın önlenmesi ve doğa koruma faaliyetlerin sağlanması amacıyla yapılan kontroller devam ediyor.


Av koruma ve kontrol faaliyetlerini geliştiren Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Iğdır- Karakoyunlu ilçesi dağlık kesiminde 3 şüpheli şahıs ile karşılaştı. Alanda arama yapan ekipler, 12 adet keklik ve bu kekliklerin yakalanmasında kullanılan canlı mühre ile misinalı tuzaklar buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, hemen Karakoyunlu Kaymakamlığı Jandarma Komutanlığına haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri 3 şüpheli şahsı yakalayarak, şahıslara 8 bin 928 TL idari, 9 bin 360 TL tazminat olmak üzere toplam 18 bin 288 TL para cezası kesti.


Kaçak avın önlenmesi ve doğa koruma faaliyetlerin sağlanması amacıyla kontrollerin devam edeceği vurgusu yapıldı.

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