Iğdır'da çiçek açan kayısı ağaçlarından görsel şölen

Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır Ovası'nda çiçek açan kayısı ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü, doğa severlerin ilgi odağı haline geldi.

Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da sarı altın olarak bilinen ve coğrafi işareti alınan kayısı ağaçlarının açtığı çiçekler görenleri kendine hayran bırakıyor. Yılda ortalama 40 ile 45 ton kayısı veren ağaçlar ekonomiye verdiği destek kadar ilkbahar ayında da görsel şöleni ile görenleri büyülüyor. Kentte çiçeklenen ağaçlar, doğaseverlerin ilgi odağı olurken, ortaya çıkan renk cümbüşü havadan görüntülendi. Iğdır'da öğretmenlik yapan Tahir Aldav, görselin çok güzel olduğunu belirterek, “6 sene önce Iğdır'a geldim. Buraya her sene bu vakitlerde gelirim burada kayısı ağaçları çiçekler açıyor. Gerçekten doğal güzelliği, harika bir kokusu, harika güzelliği var. İnsanların buraya gelmesini, bu kokuyu tatmalarını istiyorum. İnşallah insanlara buraya gelir buradan memnun kalır, çok güzel bir yapısı var” dedi.

Ağaçların adeta beyaz gelinlik giydiğini söyleyen Sabri Taşdemir, “ Burayı bir geline benzetebiliriz. Buranın güzel görüntüsüne internet ulaşabilirsiniz, burası adeta bir gelinliğe benziyor. Biz şu an İrem Bağlarındayız. İrem bağlarının anlamı cennet bahçesi olarak geçiyor. Görüntüsünden ve kokusundan anlaşılacağı gibi cennetten bir yere adeta benziyor. İlkbahar başlarında çiçek açar özellikle Haziran ayında Temmuz başına kadar kayısı hasadı yapılır. Burası Melekli kasabası, en güzel kayısı bahçeleri yer alır. Birçok kayısı ağaçları burada yer alır sonbaharda da muhakkak bu kayısı ağaçlarını görmeniz lazım, çok farklı renkler ortaya çıkıyor” dedi.