Iğdır'da çift başlı altı ayaklı oğlak dünyaya geldi

Iğdır'da bir çiftçiye ait keçilerden biri, çift başlı altı ayaklı oğlak dünyaya getirdi. Oğlak kısa süre sonra telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Merkez'de keçi yetiştiriciliği yapan Erkan Anar'a ait sürüden bir keçi sancılandı. Keçinin doğumunu gerçekleştiren sahibi, keçi yavrusunu görünce şaşırdı. Doğum yapan keçi, iki başlı altı ayaklı oğlak doğurdu. Kısa bir süre yaşayan oğlak, daha sonra telef oldu. Keçi yavrusunu görenler ise bu duruma şaşırdı.