Iğdır'da çiftçilere kayısı fidanı dağıtıldı

95 çiftçiye dağıtımı yapılarak 900 dekarlık alana dikilmesi planlanan 9 bin adet yerli çeşit Aprikoz (Şalak) Kayısısı fidanı, sertifikalı fidan olarak merkez ve ilçelerde çiftçilere yüzde 60 hibe ile verilerek kapama kayısı bahçesi tesis edilmesi amaçlanıyor.

Kayısı fidanı dağıtım töreninde konuşan Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Verimli topraklara sahip Doğunun incisi Iğdırımızda tarımsal üretim ve hayvancılık alanında, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla devlet olarak çiftçilerimize her türlü imkanı sunmaya hazırız. Çiftçilerimizin ve hayvan üreticilerimizin ihtiyaçları ve eksiklikleri noktasında taleplerinizi, tasarladığınız her türlü projeyi dinlemeye, görüşmeye ve çözüm odaklı çalışmaya hazır olduğumu ifade etmek istiyorum. İlimize has meşhur Iğdır kayısımızın kalite ve rekoltesini artırmak amacıyla bugün dokuz bin adet Şalak Kayısısı fidanını üreticilerimize dağıtıyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.” dedi.

Çiftçilere fidan dikimi konusunda yapılan bilgilendirme ve kayısı fidanlarının dağıtımı ile program sona erdi.