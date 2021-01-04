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Iğdır'da çıkan yangın korkuttu

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Tuzluca ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede binanın çatısını sardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Tuzluca Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen yangın söndürülemeyince, Iğdır Belediyesine haber verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun süren çalışmaların sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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