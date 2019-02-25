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Iğdır'da çocuk işçiliği ile mücadele toplantısı

Iğdır’da kurum amirlerinin katılımı ile Çocuk İşçiliği ile Mücadele toplantısı yapıldı.

Iğdır'da kurum amirlerinin katılımı ile Çocuk İşçiliği ile Mücadele toplantısı yapıldı.


Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın topluma faydalı, milli ve manevi değerlerimize önem veren bireyler olarak yetişmelerinde siz değerli ailelerimize önemli görevler düşmektedir. Çocuklarımızın küçük yaşlarda aile ekonomisine katkı sağlaması için sokaklarda çalıştırılmaları doğru değildir. Onları çalıştırarak eğitim hakkını elinden almış olursunuz. Kanunlarımız da çocukların çalışmalarına müsaade etmiyor” dedi.


Çocuklarla birlikte pasta kesimi yapıldıktan ve çeşitli hediyeler dağıtıldıktan sonra program sona erdi.

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