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Iğdır'da çocuklar 23 Nisan'ı evlerinden marş ve şarkılarla kutladı

Iğdır’da çocuklar korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladı.

Iğdır'da çocuklar korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında törenlerin yapılamamasından dolayı Iğdır'da çocuklar TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı. Hangül Yıldız kızı Ecrin Yıldız ile birlikte evlerinin salonunu 23 Nisan kutlama alanına çevirerek birlikte İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar marşını okudu.


Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, her yıl çocuklara yaptığı sürprizi bu yıl korona virüs salgını nedeniyle yapamayınca bahçesine gelen küçük bir kızı el arabasına bindirdi. Özcan, el arabasına bindirdiği küçük kız ile ellerinde Türk bayrağı ile bahçede tur attı.


Kardelen Köroğlu kızı Arjin Hazal Köroğlu birlikte 23 Nisan'ı evlerinde birlikte kutladı. Arjin Hazal Köroğlu, okuduğu okulun online yaptığı 23 Nisan kutlaması önünde dans ederek 23 Nisan'ı gönlünce kutladı. Çocuklar evlerinde 23 Nisan'ı kutlayarak evde kal sosyal mesajı verdi.

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