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Iğdır'da denetimli serbestlik yükümlülerine sertifika

Iğdır’da denetimli serbestlik yükümlülerine sertifika töreni düzenlenerek sertifikaları verildi.

Iğdır'da denetimli serbestlik yükümlülerine sertifika töreni düzenlenerek sertifikaları verildi.


Iğdır İl Tarım Müdürlüğü tarafından açılan ve Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle açılan 88 saatlik "Tarım Teknolojileri, Meyve Ağaçlarında Aşılama Eğitimi" kursu tamamlandı. Kurs sonucunda eğitime katılım sağlayan ve başarı ile bitiren kursiyerlere, eğitim Sertifikaları verildi.

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