Iğdır'da deprem ve tahliye tatbikatı

AFAD'ın 2022 yılını "Tatbikat Yılı" ilan etmesinin ardından Iğdır'da deprem anı ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

Iğdır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından merkeze bağlı Aşağı Erhacı Ortaokulu ve İlkokulunda tatbikat gerçekleştirildi. AFAD eğitim uzmanı İdris Genç tarafından yapılan bilgilendirme sonrası çocuklara AFAD eğitimi ile ilgili sinevizyon izletildi. Çalınan sirenle çocuklar çök-kapan-tutun pozisyonu aldı. Daha sonra siren sesinin susması ile güvenli tahliye işlemi başlatıldı. Çocuklar dışarıda çember oluştururken yoklama kaydı alındı. Tatbikatta ayrıca ateş yakılarak yangın söndürme tüpü ile nasıl yangına müdahale edilir uygulamalı şekilde gösterildi. Düzenlenen eğitim toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.