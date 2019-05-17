Iğdır'da deprem ve yangın tatbikatı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Afet Planı Uygulaması kapsamında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesi sivil savunma bölümü personeli ile Afat ekipleri koordinesinde yapılan tatbikat başarıyla gerçekleşti.

Temel afet bilgilendirme tatbikatını gerçekleştirdiklerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Bugün çok güzel bir tatbikat gerçekleştirdik. AFAD, UMKE ekipleriyle birlikle organizeli bir çalışma gerçekleştirildi” dedi.