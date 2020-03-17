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Iğdır'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Korona virüsü nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları Iğdır Belediyesi tarafından aralıksız devam ediyor.


Korona virüsü salgını nedeniyle Iğdır Belediyesi şehir genelinde dezenfekte çalışmaları başlattı. Salgın nedeniyle cadde ve sokaklar yıkanarak dezenfekte edildi. Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, Cami, Sokak, Cadde ve Canlı Hayvan Pazarında da ilaçlama yapılarak dezenfekte işlemi yapıldı.


Iğdır Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tüm dünyanın gündeminde olan korona virüsü nedeniyle kenti düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Çalışmalarımız periyodik bir şekilde devam edecektir” denildi.

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