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Iğdır'da doğal gaz sızıntısı korkuttu

Iğdır’da bilinmeyen bir nedenden dolayı gaz sızıntısı meydana geldi.

Iğdır'da bilinmeyen bir nedenden dolayı gaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle çevredekiler korku dolu anlar yaşadı.


Olay, dün akşam saatlerinde Iğdır Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan TOKİ 1+1 konutlarında meydana geldi. Doğalgaz kokusu alan bölge sakinleri hemen yetkililere haber verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, doğal gaz ve polis ekipleri geldi. Olay esnasında evlerde oturan vatandaşlar soğuk havada kendilerini dışarıya attı. Büyük korkunun yaşandığı olayda doğal gaz teknik ekipleri kısa sürede sızıntıyı önledi.


Çevrede korkuya neden olayda teknik ekipler arızayı giderdikten sonra polis sokağa çıkma yasağından dolayı vatandaşları evlerine gönderdi.

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