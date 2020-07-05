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Iğdır'da doğaya keklik bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, doğal hayatın desteklenmesi amacıyla Iğdır’da birçok keklik doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, doğal hayatın desteklenmesi amacıyla Iğdır'da birçok keklik doğaya bırakıldı.


Sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi kapsamında, çeşitli sebeplerle nesli tükenme noktasına gelmiş türler için kurulan üretme istasyonlarında üretilen keklikler, Iğdır'da doğaya salındı.

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