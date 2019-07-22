Iğdır'da domates hasadı başladı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde domates hasadına başlandı.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde ikamet eden genç çiftçi Murat Alikol, serada yetiştirdiği domatesin hasadına başladı. Genç Çiftçi Projesi'nden faydalandığını dile getiren Murat Alikol, “Genç Çiftçi Projesi kapsamında kendime yeni bir iş imkanı sağladım. Bu serayı yaptıktan sonra domates ekmeye karar verdim. Bu yıl ektiğim domateslerin ikinci hasadını yapmaktayım. 2 bin metrekare alanda toplam 30-40 ton arası ürün bekliyoruz. Yüzde 70 kar elde etmeyi tahmin ediyorum. Bu da giderlerimizi karşılıyor. Fiyatlar bu sene biraz ucuz olmasına rağmen her şey beklediğimiz gibi gidiyor. Ürünün verim ve kalitesi çok iyi. Yerli ürün çıkmadığı için esnaf dışarıdan alıyordu fakat biz erken ekip erken ürün hasadına başladığımız için esnaf bizi tercih ediyor” dedi.

Erken ürün hasadı elde etmek için kendi çabalarıyla ısıtma sistemi kuran Alikol, “Domatesi erken ektiğimiz için geceleri don oluyor bu bölgede. Bu don olayını çözmek için ısıtma sistemine ihtiyaç duydum. Isıtma istemi için kazanı araştırdım 40 bin TL civarı para istediler. Ben de hurdacıdan aldığım malzemeler ile kendi ısıtma sistemimi 2 bin TL'ye mal ettim” şeklinde konuştu.

Iğdır'da üretilen ve kilosu 2 TL olan domates, Iğdır'ın yanı sıra çevre illere de gönderilerek şehir ekonomisine katkı sağlanıyor.