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Iğdır'da dronlu kenevir operasyonu: 1 gözaltı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, uyuşturucu madde imal etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Kazancı köyünde ikamet eden F.T. isimli şahsa ait tarlada kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. F.T. isimli şahsın ev ve tarlasında arama Köpeği ve Drone kullanılarak arama yapıldı. Düzenlenen operasyonda mısır tarlasına ekilmiş ve boyları 1 ila 3 metre olan 10 bin 360 gram kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Mısır tarlasında ekili bulunan kenevirler imha edilirken, şüpheli şahsın gözaltına alındığı ve adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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