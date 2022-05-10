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Iğdır'da 'Dünya Göçmen Kuşlar Günü' çerçevesinde eğitim düzenlendi

’Dünya Göçmen Kuşlar Günü’ çerçevesinde Iğdır’da okulda eğitim düzenlendi.

'Dünya Göçmen Kuşlar Günü' çerçevesinde Iğdır'da okulda eğitim düzenlendi.


Dünya Göçmen Kuşlar Günü çerçevesinde Iğdır'da eğitim programı düzenlendi.


Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi personeli ile birlikte Mimar Sinan İlkokulunda Dünya Göçmen Kuşlar Günü çerçevesinde eğitim düzenlendi. Yapılan eğitimin ardından öğrencilerle birlikte kuş gözlemi yapıldı. Son olarak öğrenciler tarafından yapılan kuş yuvaları ağaçlara yerleştirildi.

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