Iğdır'da ‘Dünya İnsan Hakları Günü' programı düzenlendi

Iğdır'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü dolayısıyla "İnsan Hakları Günü" konulu bir program düzenlendi.

Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İnsan hakları bilincinin ve insan haklarının büyük bir sorumluluk ile toplumun her ferdinde bulunmasının büyük önem taşıdığının vurgulandığı programda; insan hakları nedir,insan haklarının savunmasında kamu kurumlarının görevleri, dünyada insan haklarının nasıl korunduğu üzerine sunumlar yapıldı.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin imzalanmasının bir dönüm noktası olduğunu belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü konuşmasında, “İnsan haklarının tanınması, yaygınlık kazanması ve korunması yönünde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi önemli bir kaynaktır. İnsan hakları hiçbir şarta bağlanamaz. İnsan haklarının önemini yeni yetişen nesle aktarmak herkesin görevi ve ödevidir” dedi.

Program düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ile sona erdi.