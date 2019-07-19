İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da ekimi yapılan patates hasat edildi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün demonstrasyon çalışmaları kapsamında patates yetiştirildi.


Çiftçilere dağıtımı yapılan patates tohumlarının ekimi mart ayının ikinci haftasında erkenci ürün olarak yapıldı. Hibe desteğinin alımından, ekimi, gelişme ve hasat dönemine kadar her aşamasında patates Iğdır için alternatif bir ürün olarak çiftçilere gelir sağlayacak.


İl Müdürü Özkan Yolcu, “Hasat yapmakta olan bütün çiftçilerimize bereketli kazançlar diliyorum. Patates ekimi ve hasadı için gerekli alet ve ekipmanların elde edilerek kullanılması ile çiftçilerimizin büyük kazanç elde edeceğine inanıyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.