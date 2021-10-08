Iğdır'da ekmek fırınları denetlendi

Iğdır ve ilçelerde ekmek fırınları ekipler tarafından denetlendi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri, denetimlerde üretilen ekmeklerin gramajları kontrol ederken, işletmelerdeki çalışma ortamları, temizlik ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da denetlendi. Vatandaşların sağlıklı ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla ekmek fırınlarındaki denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.