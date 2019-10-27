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Iğdır'da “El Ele Güvenli Geleceğe” projesi

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “El Ele Güvenli Geleceğe” isimli proje kapsamında öğrencilere bilgi verildi.


Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “El Ele Güvenli Geleceğe” proje kapsamında Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme standı açıldı. Terörün tanımı, terör örgütleri ve marjinal grupların eleman kazanma yöntemleri hakkında bilgi verildi. Öğrencilere tükenmez kalem, not defteri, kitap ayracı ve broşürden oluşan hediyeler verildi. Kolonya, şekerleme ikram edilerek, faaliyet boyunca öğrencilerden olumlu tepkiler alındığı belirtildi. Bu tür Sosyal ve Kültürel faaliyetlerin devam etmesi konusunda yoğun istekleri olduğu gözlemlendiği açıklandı.

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