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Iğdır'da elektrik tellerine takılan karga kurtarıldı

Iğdır’da elektrik tellerine takılan kargayı elektrik dağıtım şirketi personeli kurtardı.

Iğdır'da elektrik tellerine takılan kargayı elektrik dağıtım şirketi personeli kurtardı.


Edinilen bilgiye göre Iğdır merkezde tellere takılı bir karga gören vatandaşlar hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler telde asılı kargayı kurtarmak için elektrik dağıtım şirketinden yardım istedi. Olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi tellere takılı kargayı sıkıştığı telden kurtardı. Elektrik tellerinden kurtarılan karga daha sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı.

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