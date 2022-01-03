İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'da esnaf yeni haftaya kar temizleyerek başladı

Iğdır’da dün akşam etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında esnaflar sabah dükkanlarının önünü temizleyerek yeni haftaya başladılar.

Iğdır'da dün akşam etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında esnaflar sabah dükkanlarının önünü temizleyerek yeni haftaya başladılar.


Iğdır'da uzun süredir beklenen kar yağışı dün akşam etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan kar aile ve çocuklar için eğlenceye dönüşürken sürücüler için de kabusa dönüştü. Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 köyde eğitime ara verilirken kar nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Iğdırlı esnaflar da sabaha kar mesaisi ile başladı. Esnaflar dükkanlarının önünü temizleyerek yeni haftaya başladılar. Iğdır'da balıkçılık yapan Serhat Savaş, “Dün akşam saatlerinde bir kar yağışı oldu. Baya bir kar yağdı. Bizde sabah dükkanımıza geldik, dükkanımızın önünü temizledik.” dedi.


Iğdır'da gün içinde etkisini gösteren güneş, şehir merkezindeki karın birçoğunu eritti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.