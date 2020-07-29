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Iğdır'da etkili olan dolu birçok ekili alana zarar verdi

Iğdır’da birçok köyde etkili olan dolu afeti ekili alanlara zarar verdi.

Iğdır'da birçok köyde etkili olan dolu afeti ekili alanlara zarar verdi.


Iğdır'da akşam saatlerinde yağan dolu yağışı çiftçiyi olumsuz etkiledi. Yağan dolu birçok ekili alana zarar verdi. Yağan dolu sonrası yetkililere haber veren köylüler zarar tespit çalışmaların yapılmasını istedi.Yetkililer zarar tespit çalışmasını yaparak zararların karşılanması için çalışma başlattı.


Dolu yağışı; Küllük, Ağaver, Sarıçoban, Yüzbaşılar, Kadıkışlak, Kazançı, Necafali, Evci, Çakırtaş, Özdemir, Yukarı Çarıkçı köylerinde tarla ürünleri, sebze ürünleri, meyve ürünleri ve bağ üzüm ürünlerinde yüzde 30 ile 80 dolaylarında büyük zararlara yol açarken, Harmandöven ve Asma köylerinde de sel afeti nedeniyle zararlar meydana geldi.

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