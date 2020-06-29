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Iğdır'da ev ve süs hayvanı satışı yapan yerlere denetim

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Iğdır’da ev ve süs hayvanı satışı yapan yerlere denetim yaptı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Iğdır'da ev ve süs hayvanı satışı yapan yerlere denetim yaptı.


Iğdır'da ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, barındırıldıkları yerlerin gerekli teknik ve sağlık şartları ile açılma şartlarını incelenmek için ekipler denetim yaptı. Denetim yapan Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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