Iğdır'da ezan okuma yarışması

Halfeli Merkez Cami'inde gerçekleşen, İl merkezi ve ilçelerde bulunan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı programda konuşan Din Öğretimi Şube Müdürü Yakup Alhan, yarışmanın kaybedeni olmadığını, amaçlarının imam hatip okullarında okuyan öğrencilerin bu tür yarışmalar ile kendilerini mesleki açıdan geliştirmeleri, sosyal etkinliklere katılarak özgüven kazanmaları olduğunu belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

11 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen ezan yarışması, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.