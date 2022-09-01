Iğdır'da faciadan dönüldü

Iğdır'da iddiaya göre ticari otomobil sürücüsü seyir halinde iken uyuyakaldı, yol üzerinde eşya yükleyen araca çarpan otomobil az kalsın faciaya neden oluyordu.

Türkiye geçen haftalarda Gaziantep ve Mardin'de peş peşe yaşanan felaketleri atlatmazken Iğdır'da da aynı felakete benzer bir olay yaşanıyordu. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AAG 706 plakalı ticari otomobil yolda seyir halinde iken yol kenarındaki demir korkuluklara vura vura ilerledi. O esnada ana yol üzerinde eşya yükleyen nakliyeci ve işçiler korkuluklara vuran aracın daha sonra kendilerine doğru geldiğini görünce sağa sola kaçıştılar. Ticari otomobil şerit değiştirerek yol üzerinde duran 34 EDT 619 plakalı nakliye aracını da sürterek ancak durabildi. Yol kenarındaki korkulukları ve beton bariyeri sürterek yaklaşık 50 metre gittikten sonra nakliye kamyonunu da sürterek duran otomobil sürücüsünün uyuyakaldığı iddia edildi. Eşya yükleyen işçi ve vatandaşların gelen aracı geç fark etmesi bir felakete neden olabilirdi. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken aracın yoldan çekilmesi ile trafik akışı yeniden sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.