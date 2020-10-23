Iğdır'da facianın eşiğinden dönüldü

Iğdır'da bir kişi, yıkımı yapılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Iğdır merkezde bir binanın yıkımı sırasında bir kişinin tehlikeyi atlatması saniye saniye kameraya yansıdı. Bir binanın yıkımı için çalışan iş makinesinin darbesiyle, bina kontrolsüz bir şekilde yıkıldı. Çevre güvenliği ve toza karşı sulamanın yapılamadığı yıkımda büyük bir gürültüyle kopan moloz parçaları, az kalsın sokaktan geçen bir kişinin üstüne düşecekti. Yıkım esnasında olay yerinden fazla kişinin geçmemesi olası felaketi önledi.

Enkaz altında kalan kişi olaya tepki gösterirken, yıkım ise devam etti. Yaşanan olaya rağmen güvenlik önleminin yine tam olarak alınmaması gözden kaçmadı.