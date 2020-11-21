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Iğdır'da fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Iğdır’da ekipler, pandemiyi fırsat bilen bazı kişilerin olası ürün ya da ürünlerde fiyat artışı yapmasına karşı denetim yaptı.

Iğdır'da ekipler, pandemiyi fırsat bilen bazı kişilerin olası ürün ya da ürünlerde fiyat artışı yapmasına karşı denetim yaptı.


Iğdır Belediyesi zabıta ekipleri başta olmak üzere oluşturulan ekipler, market, manav ve sebze halindeki denetimler esnasında satılan ürünlerin satış fiyatıyla fatura tutarlarını karşılaştırıyor.


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği ekiplerin ortaklaşa çalışması ile sebze hali, market ve manavlarda fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

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