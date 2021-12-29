Iğdır'da Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan "Kumandan" sergilendi

Medine'yi, İngiliz destekli isyancılara karşı büyük bir kahramanlıkla savunan Fahreddin Paşa'nın (Ömer Fahreddin Türkan), hayatını anlatan "Kumandan" adlı tiyatro oyunu Iğdır'da sergilendi.

Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından Medine'yi müdafaa etmekle görevli olan Fahreddin Paşa, İstanbul'a geri çağrılmasına rağmen 72 gün boyunca düşman kuvvetlerine karşı direndi. Medine'yi savunan Çöl Kaplanı: Fahrettin Paşa'nın vatanseverlik ve Hz. Peygamber sevgisini konu alan oyun, Iğdır Kültür Merkezi'nde sahnelendi. 81 ilde sahnelenmesi planlanan "Kumandan" oyunu Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla kentteki üniversite öğrencileri ve tiyatro sever sporcularla buluştu. Doğu Anadolu turnesinde 9. il olarak Iğdır'da sahnelenen "Kumandan" oyunu ekibi daha sonra İstanbul'a dönecek.

Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, böyle büyük bir kahramanın hayatını anlatan tiyatro oyununu herkesin izlemesinin gerektiğini belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sponsorluğunda bugün Fahrettin Paşa tiyatrosu ilimizde sahnelenecektir. Doğu turnesi kapsamında tiyatro ekibi bugün Iğdır'da misafirimiz. Bizde hem KYK öğrencilerimize, gençliğimize, sporcularımıza ve vatandaşlarımıza bu oyunun sergilenmesi için öncülük yapıyoruz. Güzel bir oyun olduğunu biliyoruz, inşallah Iğdırlılar memnun kalır” dedi.

Genel Sanat Yönetmeni Yakup Keskin ise, “Bizim için sabrın, azmin peygamber sevgisini yaşamış en büyük kahramanlardan Medine-i Müdafa-i Fahrettin Paşa'nın bu mücadelesini kamuoyuna sunmak bizim için bir ukdeydi. Doğu Anadolu turnesi kapsamında 9. il 10. oyunumuzu Iğdır'da sergiliyoruz” diye konuştu.