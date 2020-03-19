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Iğdır'da fidan satış yerleri denetlendi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından fidan satış yerleri denetlendi.


Meyvecilikte ekonomik anlamda ürün alabilmek için öncelikle dikilecek fidanların sağlıklı olması için ekipler denetim yaptı. Iğdır'da faaliyet gösteren fidan satış yerleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından denetlendi. Muhtemel fidan hastalık ve zararlılarının Iğdır'a girişini engellemek, çiftçilerin sağlıklı fidanların teminini sağlamak amacıyla düzenli olarak denetimlerin yapılacağı belirtildi.

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