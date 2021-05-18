Iğdır'da filyasyon ekipleri işyerlerini denetledi

29 Nisan Perşembe günü tüm yurtta uygulanan tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte Iğdır Valiliği tarafından görevlendirilen filyasyon ekipleri, yoğunluğun yaşandığı iş yerlerinde denetimler gerçekleştirerek vatandaşları ve işletme sahiplerini pandemi kurallarına riayet etmeleri noktasında uyardı. Korona virüs salgınının henüz sona ermediğini hatırlatan görevliler maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat edilmesini istedi. Özellikle Ramazan ayının son bulmasıyla birlikte çay ocağı işletmelerinin içinde veya önünde masa ve sandalyelerin kurulmaması noktasında da çay ocağı işletmecilerine uyarılar yapıldı.