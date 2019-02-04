Iğdır'da fiyat artışları denetlendi

Yaşanan fiyat artışları sonucunda tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için, İl Ticaret Müdürlüğü, Defterdarlık, Zabıta Ekipleri, Hal Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevlilerinin ortak çalışmasıyla, meyve ve sebzelerin alış ve satış fiyatlarını gösteren faturalar incelenerek ortalama fiyatlar Ticaret Bakanlığına bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret İl Müdürü Ender Ünal, “Yapılan denetimlerde satıcılara ceza uygulaması söz konusu değildir. Sadece istatistiksel amaçlı fiyat araştırması yapılmıştır. Aynı zamanda tüketicinin lehine olan fiyatların esas alınması konusunda iş yeri sahipleri uyarılmıştır. Denetim ve incelemeler önümüzde ki günlerde de devam edecek” dedi.