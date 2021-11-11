Iğdır'da ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' fidan dikim seferberliği

“Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” projesi dolayısıyla 11 Kasım Ağaçlandırma Bayramı kapsamında Iğdır'da 35 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yapılan 'Milli Ağaçlandırma Seferberliği' bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da yapıldı. Iğdır'da Tuzluca yolu üzerindeki ormanlık alanda düzenlenen etkinlikte Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, ve kurum müdürleri de yer alarak fidan dikimini gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, “Yurdun dört bir yerinde gerçekleştiren bu faaliyetin çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Biz bu toprağa emek vermek için geldik, katkı vermek için geldik. Bu toprağa bir şeyler yapmak için buradayız. Bugün ağaç dikeceğiz, geleceğe nefes olmak için. Umutlarımızın daha güzel, daha müreffeh daha mutlu bir ülkede hep birlikte beraber yaşamak istiyoruz” dedi. Iğdır'da saat 11.11'de başlayan etkinlik gün boyu 35 bin fidanın dikimi ile devam edecektir" diye konuştu.