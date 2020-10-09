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Iğdır'da “Gençliğe Değer” projesi

Iğdır İl Müftülüğü bünyesinde devam eden Gençliğe Değer Projesi kapsamında merkez Halfeli Hacı Fettah Camii ile Alikamerli Hz.

Hamza Camiine bağlı gençlerle gençlik buluşması gerçekleştirildi.


Iğdır Belediyesi'nin ulaşım desteği sağlamasıyla gerçekleştirilen buluşma, Iğdır Üniversitesi Camii altında inşa edilen gençlik merkezi ve kütüphanesinde gerçekleştirildi. Hz. Hamza Camii imam-hatibi Reis Akhan ile Hacı Fettah Camii imam-hatibi Mehmet Avina'nın eşlik ettiği geziye toplam 13 genç katıldı. Buluşmada İl Müftü Vekili Muzaffer Marangozoğlu tanışma ve selamlama konuşması yaptıktan sonra Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Tan gençlere kitap okunması ve eğitimin önemi hakkında sohbet etti. Sohbet esnasında gençlere dini sorular soruldu ve doğru cevap verenlere kitap hediye edildi. Sohbetten sonra ikindi namazı Kampüs Camisinde cemaatle kılındı.


Iğdır Üniversitesi bünyesinde yer alan Camii, kütüphane, gençlik merkezi ile seyir tepesi gezisinden sonra program sona erdi.

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