Iğdır'da Gençlik Yürüyüşü

Iğdır'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında “Gençlik Yürüyüşü” düzenlendi.

15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nce gerçekleştirilen yürüyüşe öğrenciler açtıkları Türk bayrağı ile katıldı.

Öğrenciler ve katılımcılar ellerindeki Türk bayrakları ile Atatürk Caddesi üzerinden Zübeyde Hanım Bulvarına kadar yürüdü. Burada, Atatürk anıtına çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.