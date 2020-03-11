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Iğdır'da gıda denetim çalışmaları sona erdi

Bakanlığın "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" gereği başlatılan denetim seferberliği sona erdi.

Bakanlığın "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" gereği başlatılan denetim seferberliği sona erdi.


Iğdır'da Süt ve süt ürünleri işleten iş yerleri, takviye edici gıda üretimi yapan 8 iş yerleri, Et ve et ürünleri üreten 3 iş yerleri, Ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamuller üreten 39 iş yerleri, Kasap ve şarküteri ile bakkal, takviye edici gıda satış yerleri, aktarlar, marketler, büfe 102 iş yerleri, 44 Okul kantini ve yemekhaneleri, Lokanta-Restoran,Dönerci, Fast-food gibi 92 toplu tüketim yeri olmak üzere, toplam 288 işletme denetlendi.


Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tüketicilerimizin sağlığını korumak için İl ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan tüm resmi ekiplerimiz tarafından gerçekleşen denetimlerde, mevzuat uygunluğuna, genel ve özel hijyen şartlarına dikkat edilmiştir. İşletme sahipleri ve çalışan personeller muhafaza ve hijyenik koşullar hakkında bilgilendirildi. Denetimlerimiz sonucunda olumsuzluk tespit ettiğimiz işletmelere gerekli yasal işlemler uygulanmıştır. Fırın ve unlu mamul üreten toplam 13 işletmeye, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için takip denetimi verilmiştir” denildi.

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