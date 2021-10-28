Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Iğdır'da 'Gıda denetim seferberliği' kapsamında işletmelerde denetimlerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 25-28 Ekim tarihleri arasında, rutin denetimlere ilaveten gıda işletmelerine yönelik başlatılan "Gıda denetim seferberliği" kapsamında Iğdır genelinde gıda denetim ekipleri gıda üretim ve satış yerlerini denetledi.

Yapılan açıklamada; "Bütün Türkiye'de 81 İlde eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek olan gıda denetim seferberliğinde gıda üretim yerleri, satış yerleri ve toplu tüketim yerlerinde sağlığa zararlı gıdaların imalatının ve satışının engellenerek vatandaşlarımızın sağlıklı ürünlere rahatlıkla ulaşabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır" denildi.