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Iğdır'da gıda denetimi devam ediyor

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında denetimlerine devam ediyor.


Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi sonrasında ekipler, süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı. Ekipler, vatandaşların da herhangi bir uygunsuzluk tespit etmeleri halinde işletmeleri ihbar, şikayet etmelerini ya da CİMER ve Alo 174 Gıda Hattına bildirmelerini istedi.


Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi 22 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

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