İhlas Haber Ajansı

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Iğdır'da gıda denetimi

On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlaması ile birlikte Iğdır’da gıda denetimleri de sıklaştırıldı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlaması ile birlikte Iğdır'da gıda denetimleri de sıklaştırıldı.


Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Iğdır Tarım Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri denetimlerini sıklaştırarak gıda maddesi üretim yerlerinde üretimin her aşamasını denetliyor. Ekipler denetimlerini genel olarak gıda maddeleri olan un ve unlu mamuller, et ve et ürünleri ile şarküterilerde yoğunlaştırıyor. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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